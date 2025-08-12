Memur ve memur emeklilerine zam teklifi: İşte detaylar - Son Dakika
Ekonomi

Memur ve memur emeklilerine zam teklifi: İşte detaylar

Memur ve memur emeklilerine zam teklifi: İşte detaylar
12.08.2025 15:40
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Işıkhan, "Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklindedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında bakanlıkta yetkili sendika ve konfederasyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, toplantıda hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Işıkhan, 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan toplu sözleşme sürecinde Memur-Sen Konfederasyonu, sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelerek, yoğun bir mesai yürüttüklerini söyledi. Işıkhan, "5 Ağustos'ta tamamladığımız ön müzakere toplantılarında 11 hizmet kolu ile kamu görevlerimizin geneline ilişkin tekliflerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızdan toplamda 1048 teklif geldi. Bu teklifler ön müzakerelerde ayrıştırıldı ve şu anda 1107 madde üzerinden müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Toplu sözleşme süreci bildiğiniz gibi alın terinin, emeğin, adaletin ve hakkaniyetin masada vücut bulduğu bir süreçtir" dedi.

'İSTİŞARE ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu görevlilerinin ve emeklilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarında son derece önemli değişiklikler hayata geçirildiğini belirten Işıkhan, "Çalışanlarımızın refahını sürekli arttıran, vatandaş odaklı, demokratik ve sosyal devleti esas alan yönetim anlayışının temsilcisi olarak, AK Parti olarak, kamu çalışanlarımız, memurlarımız ve memur emeklilerimiz için gelecekte yapacağımız hizmetlerin de en sağlam teminatı olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Hepinize, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir kamu personel sisteminin inşası nedeniyle şimdi ve bundan sonra yapacağınız her türlü katkı için ayrıca teşekkür ediyorum. 2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanlarımızın haklarında tarihi iyileştirmeler yaptık. Sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil, istişare anlayışıyla hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki katılımcı yönetim anlayışı çalışma hayatımızın en önemli güvencesidir" açıklamasında bulundu.

'HENÜZ İLK TEKLİFİMİZ'

Bakan Işıkhan, müzakerelerdeki ilk teklife ilişkin, "Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle, projelerimizle her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çalışma hayatında özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıya odaklayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Memur, Zam, Son Dakika

