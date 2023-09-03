Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de

Son Güncelleme: 03.09.2023 00:43

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sonucu belli olan zam oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yapılan zam oranı resmiyet kazandı.

2024'TE YÜZDE 15+10, 2025'TE İSE YÜZDE 6+5 YAPILACAK

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

"ENFLASYON FARKININ MÜJDE OLARAK İFADE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söylemişti: "2023'ün için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 60'lara yaklaştı. Oradan gelecek enflasyon farkı bize zam olarak yansıtıldı. Enflasyon farkı müjde gibi ifade edilmesi doğru değil." dedi.

"ENFLASYON FARKIYLA EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'Yİ AŞACAK"

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun farkı konusu toplu sözleşme gereği kamu işvereninden alacağımızdır. Onu zam olarak ifade etmeleri sağlıklı değil. Enflasyon farkının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 30 bin bandını biraz geçecek.

"TOPLU SÖZLEŞME YASASI VE MASA DÜZENİ TARTIŞILMALI"

Refah payı ile bu süreci daha da teminat altına almak gerekiyordu. Refah payı konusunda olumlu bir yanıt alamadık. Toplu sözleşme yasası tartışılmalı, hakem ve masa düzeni tartışılmalı. Yasaya göre yeni bir evrensel normlar içerisinde bir çalışma yapılmalı. Yeni süreçte yasaya ilişkin tartışmamız artacaktır."

Emre İliksiz
Sondakika.com - Ekonomi

Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
00:25 Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu
00:19 Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
23:55 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
23:31 Cristiano Ronaldo kariyerindeki 850. golünü attı
22:44 Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
22:32 CHP'deki danışman atamasına partiden ilk tepki Gamze Taşcıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez
22:32 Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti
22:21 Kerem'in içinden Messi çıktı! Attığı gol iptal oldu, peşinden bir tane daha attı
21:51 Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 01:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement