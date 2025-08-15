Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor

MEMUR ve memur emeklilerini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif, ilk teklife ek olarak taban aylığa 1000 TL zam önerildi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla bakanlıkta gerçekleşen toplantının ardından açıklama yaptı. Yalçın, "İkinci teklifi istedik. Fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa 1000 TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Evet bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Taban aylık en önemli buradaki taleplerden birisi. Çünkü emeklileri de ilgilendirdiği için en önemli taleplerden birisi. Teklifin 10 bin TL taban aylıkla başlamasını ve bunun üzerinden müzakere sürecinin açılmasını istedik. Ama 1000 TL taban aylığa sadece bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Biz 'Bize sahayı işaret etmeyin' diye burada açıklama yaptık ilk tekliften sonra. Fakat bu direkt sahayı işaret etmek olarak algılandı. Çünkü 4 günümüz var önümüzde. 23 gün bu anlamda geride kaldı. Masada hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Gece gündüz şimdi çalışmak gerekiyor. ve bunu yetiştirmek gerekiyor" dedi.

'SENDİKALARIMIZ KARARLARINI AÇIKLAYACAKTIR'

Yalçın, 4 milyonu bulan kamu görevlisi ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözünün burada olduğunu söyleyerek, "Onun için bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil. Teklif var mı? O da belli değil. Yani 1000 TL taban aylığa bir iyileştirme deniliyor. Her sendikamız kendi kararlarını açıklayacaklardır. Çünkü sendikalarımızla yaptığımız değerlendirmede ikinci teklifi önemsediğimizi, müzakere edilir bir teklifin gelmesi gerektiğini ifade ettik. 'Bu gelmezse pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye geneli iş bırakarak Ankara'da büyük mitingde toplanacağız, Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz' dedik. Dolayısıyla bu saatten itibaren sendikalarımız ortaya koydukları irade beyanına göre kararlarını yayınlayacaklar. Genele ilişkin teklifler boyutuyla heyet başkanı olarak benim şu an ortada imzalayabileceğim veya kamuoyuna ifade edebileceğim herhangi bir şey söz konusu değil. Bu rakamların neyini ifade edeyim. Bu saatten itibaren önceden aldığımız eylem kararları konusunda sendikalarımızın iradesi sırasıyla sahaya yansıyacaktır. Bu konuda kararları sendikalarımız teker teker kendi iradeleriyle alacaklardır. Ortaklaşa irade beyanında bulundular; ama bu saatten sonra sendikalarımız kendileri kararlarını açıklayacaklardır" diye konuştu.

Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifte 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu.