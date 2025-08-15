Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor
15.08.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen, taban aylığa 1000 TL zam teklifini yetersiz buldu ve yeni müzakere talep etti.

MEMUR ve memur emeklilerini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif, ilk teklife ek olarak taban aylığa 1000 TL zam önerildi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla bakanlıkta gerçekleşen toplantının ardından açıklama yaptı. Yalçın, "İkinci teklifi istedik. Fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa 1000 TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Evet bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Taban aylık en önemli buradaki taleplerden birisi. Çünkü emeklileri de ilgilendirdiği için en önemli taleplerden birisi. Teklifin 10 bin TL taban aylıkla başlamasını ve bunun üzerinden müzakere sürecinin açılmasını istedik. Ama 1000 TL taban aylığa sadece bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Biz 'Bize sahayı işaret etmeyin' diye burada açıklama yaptık ilk tekliften sonra. Fakat bu direkt sahayı işaret etmek olarak algılandı. Çünkü 4 günümüz var önümüzde. 23 gün bu anlamda geride kaldı. Masada hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Gece gündüz şimdi çalışmak gerekiyor. ve bunu yetiştirmek gerekiyor" dedi.

'SENDİKALARIMIZ KARARLARINI AÇIKLAYACAKTIR'

Yalçın, 4 milyonu bulan kamu görevlisi ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözünün burada olduğunu söyleyerek, "Onun için bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil. Teklif var mı? O da belli değil. Yani 1000 TL taban aylığa bir iyileştirme deniliyor. Her sendikamız kendi kararlarını açıklayacaklardır. Çünkü sendikalarımızla yaptığımız değerlendirmede ikinci teklifi önemsediğimizi, müzakere edilir bir teklifin gelmesi gerektiğini ifade ettik. 'Bu gelmezse pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye geneli iş bırakarak Ankara'da büyük mitingde toplanacağız, Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz' dedik. Dolayısıyla bu saatten itibaren sendikalarımız ortaya koydukları irade beyanına göre kararlarını yayınlayacaklar. Genele ilişkin teklifler boyutuyla heyet başkanı olarak benim şu an ortada imzalayabileceğim veya kamuoyuna ifade edebileceğim herhangi bir şey söz konusu değil. Bu rakamların neyini ifade edeyim. Bu saatten itibaren önceden aldığımız eylem kararları konusunda sendikalarımızın iradesi sırasıyla sahaya yansıyacaktır. Bu konuda kararları sendikalarımız teker teker kendi iradeleriyle alacaklardır. Ortaklaşa irade beyanında bulundular; ama bu saatten sonra sendikalarımız kendileri kararlarını açıklayacaklardır" diye konuştu.

Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifte 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beşiktaş’tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 19:01:12. #7.12#
SON DAKİKA: Memur Zamları İçin Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.