Memur zammında anlaşma sağlanamadı

20.08.2025 11:53
Toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin zamda uzlaşma sağlanamadı, süreç hakem heyetine gidecek.

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin zamda anlaşma sağlanamadı. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne gitmesi bekleniyor.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Görüşmeler çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti, müzakere görüşmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantılarda Kamu İşveren Heyeti, sırasıyla 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcisiyle görüşerek tekliflerini değerlendirdi. Yapılan görüşmelerde hizmet kollarının 11'inde anlaşma imzalanırken, genele ilişkin hükümlerde ise anlaşma sağlanamadı.

Bakanlıktaki imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Genele ilişkin hükümler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Onun için başlangıçtan itibaren tekliflere bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık. Çeşitli platformlardan seslendik. Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik ama gelen teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil" dedi.

"Başkanlar Kurulu'ndan sonra değerlendirmemizi yapacağız"

Yalçın, hizmet kolları düzeyindeki görüşmelerin hizmet kolları tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında hizmet kollarının iradesidir. Hizmet kollarına bırakılmıştır. Onun için şimdi konfederasyona geçeceğiz. Başkanlar Kurulumuzu yapacağız ve daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu'ndan sonra sizleri davet ederek yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Memur, Kamu, Son Dakika

