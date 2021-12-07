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Memur zammında masadaki iki senaryo - Son Dakika

Memur zammında masadaki iki senaryo

07.12.2021 14:58
Memur zammında masadaki iki senaryo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında memur maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili iki senaryo var. Seyyanen zam ve sözleşme zammının arttırılması gündemde.

Kulislerde konuşulanlara göre, bu konuda iki ihtimal öne çıkıyor.

Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam aldı. Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı şimdiden doğdu.

Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yüzde 5'lik zam var yapılacak.

İLK İHTİMAL, SEYYANEN ZAM

Konuşulan ihtimallerden ilki memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması. Bu durumda maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak.

İKİNCİ İHTİMAL, SÖZLEŞME ZAMMININ ARTIRILMASI

İkinci senaryoda ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın daha yukarı çıkarılması ve üstüne de enflasyon farkı eklenmesi. Böylece zam ocakta yansıtılarak kayıplar azaltılmış olacak.

Memur zammında masadaki iki senaryo

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Son Dakika Ekonomi Memur zammında masadaki iki senaryo - Son Dakika Ekonomi


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