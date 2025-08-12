Memurlar için yeni zam teklifi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme ilk teklifini açıklayarak, "Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Buna göre 11 hizmet kollunda kamu görevlilerini temsil eden sendikaların tekliflerinin ön müzakereleri tamamlandı. Komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise 11 Ağustos itibarıyla sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda, kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı. Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

"2026 için yüzde 16, 2027 yüzde 8 zam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanların haklarında tarihi iyileştirmeler yaptıklarını ve sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuklarını dile getirdi. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettiklerini de kaydeden Işıkhan, "Bugün burada genel ilişkin müzakerelerde maaş artışlarıyla ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak"

Işıkhan, Bakanlık olarak çalışma hayatında kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeli hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz. İnşallah sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek hizmetlerimizi sürekli geliştirerek emeğimizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA