Memurlar İş Bıraktı: Maaş Artışı Yetersiz - Son Dakika
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Ekonomi

Memurlar İş Bıraktı: Maaş Artışı Yetersiz

Memurlar İş Bıraktı: Maaş Artışı Yetersiz

ÜNİPERSEN, %11,54'lük maaş artışını yetersiz bularak iş bırakma eylemi düzenledi.

13.01.2025 16:34
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ÜNİPERSEN, memurlara yapılan yüzde 11,54 oranındaki maaş artışının yetersiz olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla, ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

ÜNİPERSEN tarafından memurlara yapılan yüzde 11,54 oranındaki zammın yetersiz olduğu ve düzenleme gerektirdiğini vurgulamak amacıyla iş bırakma eylemi düzenlendi. Üniversitelerde gerçekleştirilen eylem kapsamında, ÜNİPERSEN, 3 konfederasyon ve 15 sendikanın temsilcileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi.

ÜNİPERSEN tarafından gerçekleştirilen eylemde, bu artışın memurların reel gelir kaybını telafi etmediği ve mevcut ekonomik şartlarda daha da zorlanmalarına neden olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, ocak ayında memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında artış yapılacağı belirtilmiştir. Ancak açıklanan maaş artışı, kira fiyatlarındaki artışı, temel gıda ürünlerine gelen zamları ve asgari ücret-memur maaşı oranını dikkate almamaktadır. ÜNİPERSEN olarak taleplerimiz; en düşük memur maaşı, en az 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması, maaşlara yüzde 15 refah payı eklenmesi ve enflasyonun aylık olarak maaşlara yansıtıldığı EŞEL-MOBİL sistemine geçilmesidir. Bu nedenlerle, yüzde 11,54'lük artışın yenilenmesi talebiyle bugün ülke genelinde iş bıraktık. Memurlar, ülkemizin her alanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu özverinin karşılığında, adil bir maaş artışı talebimiz, yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda insan onuruna duyulan bir saygıdır. Emeğimizin karşılığını alana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurlar İş Bıraktı: Maaş Artışı Yetersiz - Son Dakika

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