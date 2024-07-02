Memurlar ve emekliler, haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Memurlar ve emekliler, haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yapılan zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Memurlara temmuzda yapılacak zamın yanı sıra enflasyon farkı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyon oranında zamlı alacak. Ekonomistler ise haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

02.07.2024 11:10
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Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 iyileştirme yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon farkı, Memur, Ssk, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurlar ve emekliler, haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor - Son Dakika

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