Ekonomi

Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

13.02.2026 13:19
TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi öngörülüyor. Teklif hayata geçerse haziran ve aralık aylarında memurlara asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.

Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif hayata geçerse memurlara yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilecek.

"ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ"

Teklifin gerekçesinde "Devlet memurları, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla fedakârca görev yapmakta; ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Anayasanın 50'nci maddesi kapsamında dinlenme hakkı çalışanların temel hakları arasında yer almakta olup, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi; memurların sosyal refahını artıracak, çalışma motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak bu yönde yapılacak bir düzenlemenin bütçeye etkisi, kapsamı, ödeme dönemleri ve uygulama esaslarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRET TUTARINDA"

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklifte şu ifadeler yer aldı:

"Bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenir. Her bir tatil ikramiyesi tutarı ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarındadır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler; damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, haczedilemez ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca prime esas kazanca dahil edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif Komisyon'a sevk edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Si…. böyle aşkım ızdırabını. emekli ölüyor.bu neyin kafası 74 14 Yanıtla
    1234 1234:
    bu mv leri kendilerine yol açiyor mv de verin yetmiyormuş maaşlari asgari ücretli ve emekli kendinize öbür taraftan yer ayirtin 35 2
  • 240577 240577:
    millet kafayı yemiş memurlar ayda 50 60 bin alıyor .haftada 3 gün calıışan öğretmen ler var. sen önce emeklini koru gözet. 57 21 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    okuyup öğretmen olsaydın engelmi oldular 23 19
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    onlar her koşulda oy veriyor dediya özlem zengin 20 6
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bu yorumu yapan damda okuyacak kafa olabileceğine inanıyor musunuz?? 1 1
  • Ferit Turkmen Ferit Turkmen:
    ne memur askıymış be memur dediğin asker polistir doktordur masa başındakine ne memur statüsü arkadaş 25 15 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    oyu senden hertürlü alıyor onlardan alamıyor onun peşinde 23 2
  • mehmet baş mehmet baş:
    Çalışan memurlara seyyanen zam, ikramiye hepsini verin, emekli memurları düşünen yok maalesef.32 sene bu devlete gece gündüz demeden, bayram, hafta sonu demeden canla başla hizmet ettim.En sonunda senelerdir beklediğimiz 3600'ü aldık, emekli maaşımiz yarı yarıya düşmeyecek şükürler olsun dedik, inandık emekli olduk.Sonuç seyyanen zam emekli memura verilmeyince bizim emekli maaşı yarı yarıya düştü yine.Kimde ne hakkım varsa haram zıkkım olsun inşallah. 12 2 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Kabul edilmez. Teklifi veren chp millet vekili. 13 0 Yanıtla
