Menteşe Belediyesi ile Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Menteşe Belediyesi ile yetkili sendikası arasında 2024 yılı toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. Buna göre Menteşe Belediyesinde en düşük maaş 30 bin lira oldu. Ayrıca bir yıl içinde tüm işçilere toplam 48 yevmiye ikramiye verileceği açıklandı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "2014 yılından bu yana sizlerle birlikte Menteşemiz için çalışıyor, üretiyoruz. 10 yılda önemli projeler ve hizmetlerde bulunduk. Halkımıza hizmet ulaştırma noktasında yaptıklarımızı birlikte başardık. Hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadık. Her mahallemizin imkanlarımız dahilinde belediyemizin hizmetlerinden faydalanmasını sağladık. Bu bir ekip işidir. Hepinize hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız protokol ile de sizleri enflasyona ezdirmedik. Bütçemizin el verdiği şekilde elimizden geleni yaptık. Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek maaşlara yüzde 78 oranında bir zam yaptık. Sosyal yardımlarda ise yüzde 100 oranında bir artışta bulunduk. Buna göre belediyemizde en düşük günlük ücret 918,00 TL oldu. En düşük maaş ise 30 Bin lira olarak belirlendi. Bir yıl içinde tüm işçi kardeşlerimize toplam 48 yevmiye ikramiye, 1 Mayıs İşçi Bayramında ise Bin 500 TL ikramiye verilecek" dedi.
Başkan Gümüş, "Ayrıca Belediyemizde çalışan 45 kadrolu işçi kardeşlerimize de yüzde 74 oranında bir zam yaptık. Sosyal yardımlarda da yine yüzde 100 oranında bir artış gerçekleştirdik. Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin en düşük günlük ücreti 1.151, 44 TL, en düşük maaş ise 39 bin 532, 61 TL oldu. Toplu iş sözleşmemiz belediyemize ve Menteşemize hayırlı olsun. Ailelerinize, sevdiklerinize sevgilerimi iletiyorum" dedi. - MUĞLA
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