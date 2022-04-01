Mera alanlarında gübreleme başladı - Son Dakika
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Mera alanlarında gübreleme başladı

01.04.2022 09:50
Mera alanlarında gübreleme başladı

Samsun'da "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" yürütülen mera alanlarında ilkbahar gübrelemesi yapılmaya başlandı.

Samsun'da "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" yürütülen mera alanlarında ilkbahar gübrelemesi yapılmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Samsun'da ilk olarak 7 bin 790 dekar mera alanda gübreleme çalışmalarına başladı. Bafra'nın Emenli Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Emenli Mahallemizdeki 2 bin 300 dekar mera alanında Mera Islah ve Amenajman Projesi yürütülmektedir. Mahallemizdeki bin 241 adet büyükbaş, bin 396 adet küçükbaş hayvanın otlatma yaptığı meralarda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde 786 dekar mera alanına 26 can gübrelememizi gerçekleştiriyoruz. İlimizde mera ıslah çalışmaları yürüttüğümüz Bafra ilçesi Harız, Kaygusuz, Elifli ve Emenli Mahalleleri, Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi, Çarşamba ilçesi Yukarıdikencik ve Akçatarla Mahallesi, Havza ilçesi Ortaklar, Dereköy- Ilıca, Kale ve Demiryurt Mahalleleri ile Ladik ilçesi İskaniye, Mazlumoğlu ve Çadırkaya Mahallerimizde toplam 7 bin 790 dekar mera alanlarında gübreleme çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bu çalışmaları düzenli bir şekilde her yıl yürütmekteyiz. 160 bin dekar olan mera alanlarımızın 55 bin dekarında ıslah çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi Mera Islah çalışmalarımızda her türlü destek ve imkanları sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teşekkür eder saygılar sunarım. Yaklaşan Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Programa Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ömer Baykut, Tahıl Üreticileri Birlik Başkanı Hasan Toker, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül, teknik elemanlar, Emenli Mahallesi Muhtarı Alaaddin Uzan ve Emenli Mahallesi sakinleri eşlik etti.. - SAMSUN

Mera alanlarında gübreleme başladı
Mera alanlarında gübreleme başladı

YORUMLAR
500
5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu 5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu

Hisarcık, Samsun, Tarım, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mera alanlarında gübreleme başladı - Son Dakika


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