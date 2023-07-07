Meral Akşener'den peş peşe gelen zamlara tepki: Kemer sıkılacaksa önce israfı bırakın - Son Dakika
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Meral Akşener'den peş peşe gelen zamlara tepki: Kemer sıkılacaksa önce israfı bırakın

07.07.2023 16:04

Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, zamlara tepki göstererek, bütçe açığını milletin sırtına yükleyerek kapatılamayacağını belirtti ve israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. Zamlar sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den bir paylaşım geldi. Akşener, "Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim" ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Diğer yandan KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ise ayrıca 20 bin TL olarak belirlendi.

YORUMLAR (3)
  • necmettin durmaz: bugün seçim olursa barajı geçemezsin Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
  • Ethem Çetim : Bence de kamuda ki israfı durdurmak lazım önce ?? Halk kemer sıkacaksa herkes sıksın... Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bugün seçim olsa ak parti yine birinci olur malesef gerçek bu Cevap Yaz 72 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Meral Akşener'den peş peşe gelen zamlara tepki: Kemer sıkılacaksa önce israfı bırakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den peş peşe gelen zamlara tepki: Kemer sıkılacaksa önce israfı bırakın - Son Dakika
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