Meral Akşener'den peş peşe gelen zamlara tepki: Kemer sıkılacaksa önce israfı bırakın

Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. Zamlar sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den bir paylaşım geldi. Akşener, "Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim" ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Diğer yandan KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ise ayrıca 20 bin TL olarak belirlendi.