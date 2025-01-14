Meram Elektrik Soruşturması Devam Ediyor

Ekonomi

Rekabet Kurulunca, Meram Elektrik Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Algan, burada yaptığı değerlendirmede, soruşturmanın, teşebbüsün lisanssız elektrik üretimi başvurularının değerlendirilmesinde ayrımcı davranışlarda bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde, teşebbüsün elektrik dağıtım pazarında hakim konumda olduğunu, lisanssız elektrik üretimi başvurularını değerlendirirken ayrımcı davranışlarda bulunarak ilgili kanun maddesini ihlal ettiğini ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Şikayetçi taraf ise yaptığı sunumda iddialar ile ilgili yeterli belgelerin toplandığını ve teşebbüs hakkında yaptırım hakkının kullanılması gerektiğini ileri sürdü.

Teşebbüs temsilcisi Meram Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise somut vakanın münferit bir olay olduğunu, rekabete aykırı herhangi bir işlemlerinin bulunmadığını ve haklarındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.