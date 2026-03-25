Merck, Terns Pharmaceuticals'ı Satın Alıyor
Merck, Terns Pharmaceuticals'ı Satın Alıyor

25.03.2026 17:53
Merck, kanser ilaçları geliştiren Terns'i 6,7 milyar dolara satın alacak.

NEW ABD'li ilaç şirketi Merck, kan kanseri alanındaki ürün portföyünü güçlendirmek amacıyla Terns Pharmaceuticals'ı 6,7 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Merck'ten yapılan açıklamada, kanser ilaçları geliştiren Terns Pharmaceuticals ile kesin bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Merck'in bir iştiraki aracılığıyla Terns'i, hisse başına 53 dolar nakit bedelle ve 6,7 milyar dolar özkaynak değeri üzerinden satın alacağı aktarıldı.

Satın almanın Terns'in kronik miyeloid lösemi (CML) hastaları için geliştirilmekte olduğu ilacı TERN-701'i şirketin bünyesine katacağına işaret edilen açıklamada, böylelikle Merck'in hematoloji alanındaki varlığının güçleneceği belirtildi.

Açıklamada satın alma işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Merck Üst Yöneticisi (CEO) Robert Davis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Terns'in satın alınması, CML hastalarının bir kısmının tedavisi için sınıfının en iyisi olmaya aday TERN-701 ile hematoloji alanındaki giderek artan varlığımızı daha da pekiştiriyor. Bu işlem, portföyümüzü diğer tedavi alanlarına genişletme fırsatlarını aramaya devam ederken, onkoloji alanındaki konumumuzu daha da çeşitlendirip güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Terns Pharmaceuticals CEO'su Amy Burroughs da "Birlikte çalışarak, en çok ihtiyaç duyan hastalar için kanser tedavisinde çığır açan gelişmeler sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip küresel bir biyofarmasötik lideri olan Merck'in derin uzmanlığından ve önemli kaynaklarından yararlanarak TERN-701'i daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

