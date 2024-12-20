Merkazi Borç Stoku 9 Trilyon Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 9 trilyon 4,6 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 9 trilyon 4,6 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 896 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 108,6 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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