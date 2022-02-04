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Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor - Son Dakika

Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor

04.02.2022 13:05

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Fakat faizdeki indirim piyasalara da aynı şekilde yansımadı. Bankalar, ihtiyaç kredisinde faizi yüzde 25 civarında tutarken, ticari kredilerde bu oran yüzde 33'lere çıkıyor.

28 Ocak 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu. Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALARDAKİ FARK GÖZE ÇARPIYOR

Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39'a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20'de kaldı. Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55'e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30'u aşmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI 290 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kur korumalı mevduata katılımın 290 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi.

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Merkez Bankası, Türk Lirası, Kredi, Kamu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor - Son Dakika
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