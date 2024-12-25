Merkez Bankası 2025\'te KKM uygulamasını sonlandıracak

Ekonomi

Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Yeni asgari ücretin ardından bu ücretler de değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecek para politikalarına ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

PPK 8 KEZ TOPLANACAK

Önemli bir politika değişikliğe gidilerek, 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısı 8'e düşürüldü. Merkez Bankası, 2024'te aylık olarak yılda 12 kez PPK toplantısı yapıyordu

KKM UYGULAMASI SONLANDIRILACAK

Raporda, yıl sonunda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. KKM'ye ilişkin, "2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

PARASAL SIKILIK DÜZEYİ ENFLASYON YÜZDE 5'E DÜŞENE KADAR KORUNACAK

Metinde fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacağı belirtildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARI YIL İÇİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Raporda kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnaların yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şu şekilde: