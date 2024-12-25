Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak

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Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre 2025 yılında 8 Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı yapılacak. Yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının da sonlandırılması planlanıyor.

25.12.2024 21:12
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecek para politikalarına ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

PPK 8 KEZ TOPLANACAK

Önemli bir politika değişikliğe gidilerek, 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısı 8'e düşürüldü. Merkez Bankası, 2024'te aylık olarak yılda 12 kez PPK toplantısı yapıyordu

KKM UYGULAMASI SONLANDIRILACAK

Raporda, yıl sonunda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. KKM'ye ilişkin, "2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

PARASAL SIKILIK DÜZEYİ ENFLASYON YÜZDE 5'E DÜŞENE KADAR KORUNACAK

Metinde fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacağı belirtildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARI YIL İÇİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Raporda kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnaların yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şu şekilde:

  • PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak.
  • Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.
  • Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.
  • 2025 yılında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.
  • 2025 yılında dalgalı döviz kuru sürdürülecek.
  • Döviz kuru serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek.
  • Merkez Bankası kur düzenini belirlemek amacıyla döviz alım ve satımı işlemi yapmayacak.
Merkez Bankası 2025\'te KKM uygulamasını sonlandıracak

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmetali Karatay:
    Ovp Yalan oldu hiç bir hedef tutmadı şimdi de 2025 yalan salmaya başladınız 42 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    arkadaşlar önemli bir şey her halükarda bizi .ikecekler 38 3 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Yahu niye sonlarıdıyorsunuz ? Ayıp değil mi ? Yaptığınızı düşman yapmadı!!! 21 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    e bi zahmet bitsin artık 21 0 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    oy yok artık. oy vermem sana artık 11 6 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    yürü be DÖVİZ kim tutar seni 6 1 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Damadın bir gece başlattığı belayı kaç senede kapatamıyoruz, emekçiler bu hataları düzeltmek zorunda bırakılıyor 5 1 Yanıtla
  • mustafa goksen:
    Güzel Yeni Vergiler Geliyor. 4 0 Yanıtla
  • McA !:
    Zalim Tayyip, asgari ücretli ve emekli ye yani Türk vatandaşına tıpkı Esed gibi savaş açmıştır 1 0 Yanıtla
  • Sahin null:
    Hepimiz 2025 yılında Anamızı alıp gedeceğiz büyük ihtimalle ????? 0 0 Yanıtla
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