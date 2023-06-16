Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, faiz politikasında güncelleme olacak mı? - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, faiz politikasında güncelleme olacak mı?

16.06.2023 07:45

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, faiz politikasında günün şartlarına göre bir güncelleme olup olmayacağı sorusuna, enflasyon ve faizleri düşürmek için çalıştıklarını ve ekonomik ve sosyal açıdan enflasyonla mücadele etmek durumunda olduklarını belirtti.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Cevdet Yılmaz, dün akşam CNN Türk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KULLANILMASI GEREKEN YÖNTEMLER, TEKNİK MESELE ARTIK"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz'a, "Faiz politikasında günün şartlarına göre bir güncelleme görecek miyiz?" sorusu yöneltildi. Yılmaz ise bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi: "Bütün bu sürecin sonunda nihai olarak arzuladığımız nedir? Hem enflasyonu hem faizleri düşürmek. Belli bir vade içinde, belli bir gelecek perspektifi içinde bunu başarmak istiyoruz. Ama buraya giderken kullanılması gereken yollar, yöntemler, araçlar biraz teknik meseleler artık. Amaç dediğim gibi ülkeyi daha istikrarlı bir yapıya götürmek, faizlerin de enflasyonun da düştüğü, sürdürülebilir büyümenin desteklendiği bir ortam oluşturmak. Amacımız ne? Sürekli istikrar içinde büyümek.

"MERKEZ, YAPMASI GEREKENİ YAPACAK"

Enflasyonu sadece ekonomik bir mesele olarak görmüyoruz. Enflasyon, aynı zamanda sosyal bir mesele. Enflasyon bir taraftan firmaların öngörebilirliğini azaltarak ekonomiye zarar verdiği gibi sosyal dengeleri, gelir dağılımını da bozucu etkileri olan bir hadise. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal açıdan baktığımızda enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmek durumundayız. Burada Merkez Bankası kendi alanında yapması gerekeni yapacak. Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğiz ve enflasyonu çok daha makul seviyelere taşıyacağız."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki ekonomi toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon ile mücadelede etkin adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki ekonomi toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon ile mücadelede etkin adımlar atacağız

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, faiz politikasında güncelleme olacak mı? - Son Dakika


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