Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesini önceki gün gerçekleştirdi. Kurum, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.
Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.
Merkez Bankası ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! - Son Dakika Ekonomi