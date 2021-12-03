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Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! - Son Dakika

Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

03.12.2021 08:47

Merkez Bankası'nın 7 yıl sonra gelen ilk müdahalesinde işlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesini önceki gün gerçekleştirdi. Kurum, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

700 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

OPSİYON PİYASASINDA 340 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Merkez Bankası ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! - Son Dakika
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