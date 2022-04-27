Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

27.04.2022 09:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN TEDAVÜLE VERİLECEK

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek.

İMZALAR KAVCIOĞLU VE DUMAN'A AİT OLACAK

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL'lik banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL'lik banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

TEK FARK ÜZERİNDEKİ İMZALAR

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte Tedavül edecek.

YORUMLAR
500
Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 9 trilyon lirayı aştı Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 9 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
08:36 "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor
08:32 27 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:27 AK Partili milletvekilinin oğlu babasının TBMM araç kartını mı sattı? Aracı kullanan Suriyelinin ifadesi sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement