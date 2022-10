Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı ekim ayı faiz kararına çevrildi. Eylül ayında gerçekleşen toplantıda politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü.

EKONOMİSTLER TEK BİR TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Yarın saat 14.00'te açıklanacak ekim ayı faiz kararı öncesi beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

ANKET 18 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA SONUÇLANDI

20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLERİN MEDYANI DA YÜZDE 9 OLDU

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

ERDOĞAN: GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE FAİZ İNMEYE DEVAM EDECEKTİR

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz vurgusu yapmış ve "Bazı sözde iktisatçılar hala 'faiz' lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz" diye konuşmuştu.