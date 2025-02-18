Merkez Bankası Faiz İndirimini Bekliyoruz

Ekonomi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Merkez Bankasının faizleri düşürmesini bekliyoruz. Sağlıklı bir şekilde aşağı gelmesini tahmin ediyoruz ama defalarca Merkez Bankasının 'dataya göre karar veririz' demesi not etmemiz gereken bir şey. Her toplantıda aşağı çekileceğini beklemiyoruz." dedi.

Akten, küresel ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerle bankacılık sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek, Garanti BBVA'nın 2025 yılı stratejilerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak için Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü'nde ekonomi basınıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin ekonomi politikalarını ve bu zamana kadar elde edilen kazanımları değerlendiren Akten, "2024 ciddi bir dengelenme yılı oldu. Ciddi bir mali sıkı duruş var, bunun tek parçası para politikası değil, kredi büyümelerinde de ciddi limitler var. Bu da gayet normal çünkü kredi büyümesiyle enflasyon korelasyon içindeki iki tane faktör. Enflasyon beklentileri hızlı bir şekilde aşağı geliyor. Enflasyon kolay bir konu değil, enflasyonun yüksekten inmesi vakit alan bir şey." diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin değişmesinin fiyat artışlarına yansıdığının altını çizen Akten, talebin kredi yoluyla ve yüksek faizle limitlendiği, beklentilerin aşağı geldiği ve Türk lirasının görece enflasyona karşı değerlendiği ortamda dezenflasyon sürecinin oluştuğuna değindi.

Akten, Türkiye'nin ekonomi alanında doğru yolda ilerlediğini aktararak, "Sene sonunda Merkez Bankasının yüzde 19-29 arası enflasyon beklentisi var, biz de bu aralıkta gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Uygulanan ekonomi programında en büyük etkiyi cari açıkta görürsünüz. Cari açık 40 milyar dolarlardan 10 milyar dolarlara düştü, bu ciddi bir kazanım, bu çok önemli." şeklinde konuştu.

Ayrıca bu süreçte, Türk lirası tasarrufa daha fazla yönelmeye şahit olduklarını anlatan Akten, Merkez Bankası rezervlerinin ciddi şekilde yükseldiğini, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye'nin kredi notunun artırıldığı, bunun da CDS'lere olumlu etkisini gördüklerini belirtti.

Banka olarak 2017 yılından beri eurobond ihracına çıkmadıklarını hatırlatan Akten, "Zaman zaman piyasada olmamız gerekiyor. Geçen sene şubat ve kasım ayında sermaye benzeri eurobonda çıktık ve 8 kattan fazla talep geldi. Bunlar Türkiye'ye ve sisteme güveni gösteriyor. Türk lirası bonolarına olan ilgi yüzde 1'e kadar düşmüştü, şimdi yüzde 10'un üzerinde. Bunları yaparken de ABD'lilerin 'yumuşak iniş' dediğini yapmış oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekonomisinde bu sene yüzde 3 büyüme beklediklerini dile getiren Akten, ancak Türkiye'nin potansiyelinin yüzde 4 ila 4,5 arası büyüme oranı olduğunu sözlerine ekledi.

Akten, uzun dönemli senaryoda enflasyonun düşmesinin Türkiye için en önemli mesele olduğunu vurguladı. Enflasyon düştüğünde yatırım yapmanın kolaylaşacağını söyleyen Akten, enflasyon tek haneye indiğinde büyümenin yüzde 5,5'lere kadar çıkabileceğine işaret ederek, "Trend çok pozitif ve enflasyonu aşağı çekmeyi başardığımızda büyüme artacak." dedi.

"KKM, yönetilemeyecek bir risk olmaktan çıktı"

Akten, Kur Korumalı Mevduatın (KKM) bankacılık sektörü için yönetilemeyecek bir risk olmaktan çıktığını kaydederek, "KKM'de çok düşüş yaşandı, şubat ayı başında 27 milyar dolara kadar geriledi. Türk lirası mevduatın yüzde 5'ine indi. Aktif kalitesinde ticari ve kurumsal tarafta harika bir yıl yaşadık, bilançolar çok güçlü, hiç olmadığı kadar risk maliyetimiz aşağıda." dedi.

Konut kredisi faizlerinde gelecekte düşüş olup olmayacağına dair yöneltilen soruya Akten, "Faizlerin aşağı geleceği ve limitlerin biraz daha gevşeyeceğini varsayıyoruz. Konut aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Konut kredilerinin tek göstergesi faizler değil, konut arzının da artacağını düşünüyoruz, enflasyonist etki minimal olacaktır" şeklinde cevap verdi.

Merkez Bankasının politika faizine yönelik indirim beklentisi sorulan Akten, "Merkez Bankasının faizleri düşürmesini bekliyoruz. Sağlıklı bir şekilde aşağı gelmesini tahmin ediyoruz ama defalarca Merkez Bankasının 'dataya göre karar veririz' demesi not etmemiz gereken bir şey. Her toplantıda aşağı çekileceğini beklemiyoruz. Enflasyon ve kur tahmini dünyanın en zor şeyi. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun nerede olacağını sadece öngörebiliriz." dedi.

Bu yıl enflasyonun beklentilere paralel şekilde yüzde 19-29 aralığında olacağını öngördüklerini söyleyen Akten, politika faizinin de bu oranın birkaç puan üzerinde reel bir faiz olmasını beklediklerini kaydetti.

"Ticaret savaşlarının bize pozitif yansıyacağını düşünüyorum"

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönemde fırsat ve risklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu anımsatan Akten, aynı zamanda ciddi bir yetenek havuzunun da bulunduğu Türkiye'de üretim ve ekonominin çok hızlı hareket ettiğine değindi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret savaşlarıyla yavaşlamasını bu bölgeye yapılacak ihracatı olumsuz etkileyebileceğinden dolayı kısa vadeli risklerden bahseden Akten, "Yapısal konular da var otomotiv sektörü iyi bir örnek, elektrikli araçlarda dünya piyasası yeniden dengeleniyor, bir yavaşlama söz konusu olabilir, biz alternatif coğrafyalarımızla bunu dengeleyebileceğimizi düşünüyorum. Ticaret savaşlarının bize pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Üretim hızımız, kapasitemiz ve iş gücümüz bir kaynak, dolayısıyla da Gümrük Birliği'nin tekrar güncelleneceği yolunda da bir fırsat olacağını düşünüyorum. Avrupa kendi içine dönecektir, bunun da Türkiye için fırsat oluşacağını düşünüyorum. Bir süre sonra çelikte yaşadığımız dezavantaj da avantaja dönüşebilir." diye konuştu.

Türk şirketlerinin coğrafi olarak Avrupa dışında da yatırımlarının arttığını vurgulayan Mahmut Akten, ABD'nin söz konusu adımlarının Türkiye'yi kısa vadede etkilemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "ABD'nin ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 0,4, dolayısıyla bizim ihracatımızın az bir kısmı ABD ve yakın coğrafyasına yapılıyor. Avrupa'nın yanı başında çok ciddi ve güçlü bir ekonomiye sahibiz." dedi.

"Son 25 senede 5,5 milyar dolar teknoloji yatırımı yaptık"

Bankacılık sektörünün çok fazla veriyi işler hale geldiğini anlatan Akten, "Yıllık 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı yapıyoruz. Son 25 yılda 5,5 milyar dolar teknolojiye yatırdık. Teknoloji bankacılık ve birçok kurumun en yüksek maliyeti durumuna geldi." ifadesini kullandı.

Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen buluşmanın ardından, TIER IV sertifikasına sahip Garanti BBVA Veri Merkezi de ziyaret edildi.