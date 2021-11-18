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Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi - Son Dakika

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

18.11.2021 14:23
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düşürmesiyle politika faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekildi. Alınan karara sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık DUR Erdoğan" ifadesini kullandığı paylaşımında erken seçim çağrısını da yineledi.

Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"ARTIK DUR ERDOĞAN"

Bu kararın açıklanmasının hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.

DÜN DE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu dün de İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir araya gelmiş, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada erken seçim çağrısı yapmıştı. CHP lideri "Açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, TCMB, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Artık dur Erdoğan' tepkisi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi - Son Dakika
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