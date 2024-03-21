Merkez Bankası\'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi

Ekonomi

Merkez Bankası'nın politika faizikararının sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye çıkarılmasının ardından dolar ve euroda kısa süreli bir gerileme yaşandı. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar, faiz kararı sonrası 31,90 TL2ye seviyesine inerken, 35,51 TL'de bulunan euro ise karar sonrası 34,87 TL seviyesine geriledi.

MERKEZ'İN FAİZ ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

Altının gram fiyatı da Merkez'in kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken kararın ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili açıklamasında "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadeleri ekonomi yorumcuları tarafından faize açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlandı.