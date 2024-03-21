Merkez Bankası'nın politika faizikararının sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye çıkarılmasının ardından dolar ve euroda kısa süreli bir gerileme yaşandı. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar, faiz kararı sonrası 31,90 TL2ye seviyesine inerken, 35,51 TL'de bulunan euro ise karar sonrası 34,87 TL seviyesine geriledi.
Altının gram fiyatı da Merkez'in kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken kararın ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili açıklamasında "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadeleri ekonomi yorumcuları tarafından faize açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, ekonomik sıkıntıların azalması ve esnafın rahat bir nefes alması temennisinde bulundu. Başkan Ataç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.
2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçen Muğla, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum oldu.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programını ilan etti. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek program için başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Program, bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalara eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler konularında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve kar amacı güden tüzel kişiler programdan yararlanabilirler.
Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi. Otomobiller, traktörler ve kamyonetler en çok tercih edilen taşıt türleri oldu. Şubat ayında 5 bin 256 aracın devri yapıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerde imalathane bölümleri, un depoları, üretim malzemeleri ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluk kontrol edildi.
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