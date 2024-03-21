Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi

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Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarması, döviz kurlarında düşüşe sebep oldu. Bankanın bu hamlesi sonrası dolar 31,87 TL, euro ise 34,94 TL seviyesine geriledi.

21.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:33
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Merkez Bankası'nın politika faizikararının sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye çıkarılmasının ardından dolar ve euroda kısa süreli bir gerileme yaşandı. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar, faiz kararı sonrası 31,90 TL2ye seviyesine inerken, 35,51 TL'de bulunan euro ise karar sonrası 34,87 TL seviyesine geriledi.

MERKEZ'İN FAİZ ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

Altının gram fiyatı da Merkez'in kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken kararın ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili açıklamasında "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadeleri ekonomi yorumcuları tarafından faize açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlandı.

Merkez Bankası\'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi - Son Dakika

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