Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Fatih Karahan başkanlığında toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.

Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirmişti.