Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak! Ekonomistler tek bir noktada birleşti - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak! Ekonomistler tek bir noktada birleşti

19.07.2022 13:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

BEKLENTİ ANKETİ 11 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA SONUÇLANDI

21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

GEÇEN AY DA YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKILMIŞTI

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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'AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı' başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan '21 Haziran' ifadesi '21 Temmuz' şeklinde... 'AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı' başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan '21 Haziran' ifadesi '21 Temmuz' şeklinde... Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak! Ekonomistler tek bir noktada birleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak! Ekonomistler tek bir noktada birleşti - Son Dakika
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