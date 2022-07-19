Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak! Ekonomistler tek bir noktada birleşti - Son Dakika

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