Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutuyor

MERKEZ Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde haziran ayında sınırlı bir gerileme yaşandığı belirtilirken, temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiğine dikkat çekildi. Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirme yaptı.

Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Bulls Porföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman ve Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer kararı değerlendirdi. Bulls Portföy ve Bulls Yatırım uzmanları, kararın piyasalar açısından sürpriz olmadığını ancak metindeki tonun bir önceki toplantıya göre daha temkinli ve şahin bir görünüm taşıdığını değerlendirdi.

SEVER: MERKEZ BANKASI ENFLASYON RİSKLERİNE KARŞI TEMKİNLİ DURUŞUNU KORUYOR

Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, karar metnindeki en önemli değişikliğin temmuz ayına ilişkin yapılan vurgu olduğunu belirterek, " Merkez Bankası, haziran ayında enflasyon ana eğiliminde iyileşmeye işaret ederken bu toplantıda temmuz ayında geçici bir yükseliş beklediğini açıkça ifade etti. Bu durum, özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisinin yakından izlendiğini gösteriyor" dedi.

Sever, metinde kullanılan 'geçici' ifadesinin dikkat çekici olduğunu söyleyerek "Petrol fiyatlarındaki yükseliş kalıcı hale gelmez ve küresel tansiyon yeniden düşerse, enflasyondaki bu yukarı yönlü hareketin sınırlı kalması mümkün. Bu nedenle Merkez Bankası riskleri kabul etmekle birlikte dezenflasyon sürecinden tamamen uzaklaşmış değil. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının seyri para politikasının yönü açısından belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ORMAN: KARAR BEKLENTİLERE UYGUN

Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman ise faiz kararının piyasa beklentileriyle uyumlu geldiğini belirterek, "Kararın ardından hisse senedi ve döviz piyasalarında belirgin bir oynaklık görülmedi. Bu da yatırımcıların mevcut kararı büyük ölçüde fiyatladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Orman, "Karar metni haziran ayına kıyasla daha şahin bir tona sahip. Merkez Bankası iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini kabul ediyor ancak enerji maliyetleri kaynaklı risklere de güçlü şekilde dikkat çekiyor. Özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi halinde enflasyon görünümünde yeni baskılar oluşabilir. Buna karşın konut ve gıda gibi geçmiş dönemde enflasyonu yukarı taşıyan bazı kalemlerde daha ılımlı bir görünüm görülmesi, yılın son çeyreğine ilişkin beklentileri destekliyor" dedi.

Orman, "Mevcut koşulların korunması halinde yılın son bölümünde faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesi mümkün olabilir. Ancak bunun temel şartı enerji fiyatlarında yeni bir şok yaşanmaması ve enflasyondaki düşüş eğiliminin güçlenmesi olacak" ifadelerini kullandı.

ÇAKARER: PETROL FİYATLARI PARA POLİTİKASININ EN ÖNEMLİ BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer de karar öncesinde de beklentisinin faizlerin sabit tutulması yönünde olduğunu belirterek, "Savaş kaynaklı belirsizlikler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Merkez Bankası'nın hareket alanını daraltıyor. Bu nedenle hem politika faizinde hem de fonlama tarafında değişikliğe gidilmemesi beklenen bir sonuçtu" diye konuştu.

Çakarer, enerji piyasalarının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ay başında 70 dolar seviyelerine yaklaşan Brent petrol fiyatları daha sonra sert yükseliş gösterdi. Ancak aylık ortalamalara baktığımızda halen Merkez Bankası'nın daha önce revize ettiği varsayımların altında bir görünüm söz konusu. Eğer jeopolitik tansiyon daha da yükselmez ve petrol fiyatlarında kalıcı bir sıçrama yaşanmazsa, yılın kalan bölümünde enflasyonda daha olumlu bir tablo görebiliriz" dedi.

Çakarer, "Özellikle son çeyrekte enflasyonun beklenen patikaya yaklaşması halinde para politikasında daha destekleyici mesajlar gündeme gelebilir. Ancak mevcut aşamada Merkez Bankası'nın önceliği fiyat istikrarını korumaktır" diye konuştu.