Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel\'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, CHP'nin boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan günü kartlı harcamalarda rekor kırıldı. 2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı gün olarak kayıtlara geçti.

10.04.2025 18:44
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 29 Mart - 4 Nisan haftasında 321 milyar lira tutarında kartlı harcama gerçekleşti. Boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan, 70 milyar lirayla söz konusu haftanın en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı gün oldu.

BAYRAM TATİLİ DÖNEMİNDE 321 MİLYAR LİRA KARTLI HARCAMA

Merkez Bankası, söz konusu haftaya ilişkin Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15- 21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

KARTLI HARCAMALARDA YÜZDE 24 DÜŞÜŞ

İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan'ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.

Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı.

BOYKOT ÇAĞRISININ YAPILDIĞI GÜNDE, 70 MİLYAR LİRA İLE REKOR

Ayrıca, AA'nın Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiği, Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) tüm bankalardan gelen verilerle oluşturulan konsolide sonuçlarına göre ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Apple User:
    Siz Akp hükümetinin çöpe attığı yaktığı 42Milyar Dolardan bahsedin. Hukuk u ortadan kaldırarak tek adam rejimi ile baskı ve korku oluşturma yani koltuk sevdanız yüzünden rezervlerimiz eridi gitti. Ahmak yok karşınızda yeter yönetemiyorsunuz defolun gidin biz tek adam rejimini vergilerimizle finanse edemeyeceğiz artık 78 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Zaten olsun, Türk malını hangi akıllı bir Türk vatandaşı boykot ederki. 20 12 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    O zaman boykot özgür özel e rica edin hep boykot çağrısı yapısın. 16 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    la kart harcamasi demek borc demek. bir seyi de dogru anlasak ah ah demek. dogruluguna da gram inanmam . 17 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Satışı iyi olmayan firmalar özgür özele reklam parası versinler,tam tersi o ürünler daha çok satılır. 12 8 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Yalanciyi kucAGA ALAN YOK Kİ DOGRULARİ KONUSSUNLAR 13 3 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Adama bakın, ülkesini düşmanlara şikayet etmekle övünüyor, Allah akıl dağıtırken sen neredeydin? Birde utanmadan Atatürkçü geçiniyor. Birde bunu destekleyenler var. Gülüyorum ağlanacak hallerine. 3 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ben bu habere zerre inanmıyorum . markette işler akşama kadar na nay dı en durgun gün oldu . 4 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    kart dedigine gire herkes birclanmis 5 1 Yanıtla
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