Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
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Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı

30.06.2022 16:37
Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 77,5 milyar lira artarak 7 trilyon 282,7 milyar liraya yükseldi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 77,5 milyar lira artarak 7 trilyon 282,7 milyar liraya yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Haziran ile biten haftada 77 milyar 490 milyon 189 bin lira artarak 7 trilyon 282 milyar 746 milyon 886 bin lira oldu. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,86 artışla 2 trilyon 936 milyar 862 milyon 664 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,93 yükselişle 4 trilyon 37 milyar 914 milyon 653 bin lira oldu.Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 243 milyar 463 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 515 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yapancı para mevduatındaki değişime bakıldığında ise, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Haziran itibarıyla 769 milyon dolarlık artış oldu.


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Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

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