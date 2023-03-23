Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı, ekonomistleri ikiye böldü - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı, ekonomistleri ikiye böldü

23.03.2023 10:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını duyuracak. Beklentilerle ilgili ankete katılan 20 ekonomistten 11'i faizin değiştirilmeyeceğini ifade ederken, 9'u ise faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu.

EKONOMİSTLERDEN FARKLI TAHMİNLER

Konuyla ilgili hazırlanan bir ankete katılan 20 ekonomistin 11 ekonomist faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu. Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 4 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 24,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 30,00, en düşük beklenti ise yüzde 17,50 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 14,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 35,00 ila yüzde 9,00 bandında gerçekleşmişti.

"FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN AYINDA"

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.

ŞUBAT AYINDA 50 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 23 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı, ekonomistleri ikiye böldü - Son Dakika


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