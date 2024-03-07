Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yaptı

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu desteklemek için ilave sıkılaşma adımları atıldığını açıkladı. Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında Türk Lirası ticari krediler için aylık büyüme sınırı düşürüldü. Ticari kredilerde bazı istisnalar dışında kredi büyüme sınırlaması devam edecek. Ayrıca, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

07.03.2024 00:46  Güncelleme: 00:47
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu desteklemek için ilave sıkılaşma adımları atıldığını açıkladı. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında Türk Lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi. Ticari kredilerde; ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecek.

Merkez Bankasınca belirlenen krediler için büyüme oranının 29.03.2024 hesaplama tarihinden 3.01.2025 hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre yüzde 2'nin üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık bloke olarak tesis edilecek.

"Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır"

Merkez Bankasından konu ile ilgili yapılan açıklamada ilave adımların üzerinde çalışıldığı belirtilerek, "Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yaptı - Son Dakika

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