Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Değişikliği

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırarak TL geçişini destekleyecek yeni düzenlemeler getirdi.

03.05.2025 00:41
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Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan yazılı açılamaya göre yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı. Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalara, ilgili pay için aylık 0,3 puan artış hedefi getirildi. TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü yerine yüzde 86'sı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının kararına istinaden, İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL'ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3'e yükseltildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, TCMB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Değişikliği - Son Dakika

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