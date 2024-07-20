Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan tebliğ ile zorunlu karşılıklarda değişiklik yapıldı. Yabancı para krediler için aylık büyüme sınırı düşürülürken, Türk lirası kredilerde ise sınırlar sabit tutuldu. Ayrıca, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletildi.

20.07.2024 00:34
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Zorunlu karşılıklarda değişik yapılmasında dair Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan tebliğ ile zorunlu karşılıklarda değişiklik yapıldı. Tebliğe göre yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirilirken Merkez Bankasından yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atmıştır. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, "Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik - Son Dakika

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