Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14 olarak açıkladı.

08.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:41
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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. Böylece enflasyon tahmini değişmemiş oldu.

Karahan açıklamasında "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Karahan, konuşmasında dezenflasyon dönemine işaret ederek "Enflasyonun tepe noktasını göreceği mayıs sonuna kadar ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecek. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda dezenflasyon dönemine gireceğiz. Sıkılık düzeyi ve elimizdeki araçlar TL mevduata geçişin bu şekilde devamını sağlayacaktır." dedi.

Karahan, enflasyonda tek haneli rakamlar içinse 2026 yılını işaret ederek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise "yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması" vurgusu yaptı.

Merkez Bankası\'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Basar: şimdi tahmin neye göre yapılıyor bilmiyorum ama gidişata göre tahmin yapacaksak her geçen yıl bir öncekini aratıyor yani gidiyor ederi geliyor beteri :) 67 4 Yanıtla
  • bülent C.: 2024 ocak ayı gelen enflasyon yüzde 6,7 çarp 12 ay ile yüzde 80 , seçimden sonra gelecek zamları bekliyor millet. 60 2 Yanıtla
  • Mehmet Olğaç: Üzülerek söylüyorum ki Enflasyon tahmini hiç gerçekçi gelmiyor bana ?? 61 1 Yanıtla
  • Fırat Duran: 2010 larda ekonomi kötü diyenleri bulmak istiyorum :D Şükürsüzler :D 10 21 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kadir inanır. 24 1 Yanıtla
  • ahmet kardıç: Ocaktaki %6,7 dahil mi?Hariç mi? 17 0 Yanıtla
  • serkan adalı: ocak 2024 TE 6,70 olan enflasyon u ancak siz kağıt üzerinde yaparsınız. daha çalışanlar zamlı maaşını almadan eridi maaşlar. stor perde - kasta bezi-mobilya ile enflasyon hesabı olmaz.bunu sizde biliyorsunuz da dası var işte..... 13 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: 36 yi kaç ile çarpıcaz onu belirtmemis taze başkan 12 0 Yanıtla
  • Celal Esen: Makine elinizde isterseniz eksi değer de çıkartırsınız 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Kızmasın kimse alınan talimat bu şekilde 9 0 Yanıtla
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Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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