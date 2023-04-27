Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için ekonomistler aynı fikirde - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için ekonomistler aynı fikirde

27.04.2023 11:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te duyuracak. Geçtiğimiz ay politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, faizi 8,5 seviyesinde tutmuştu. Gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu. Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

GEÇEN AY SABİT BIRAKILMIŞTI

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için ekonomistler aynı fikirde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için ekonomistler aynı fikirde - Son Dakika
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