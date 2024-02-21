Merkez Bankası\'nın faiz kararı öncesi uzmanlardan tahmin: Bu kez sabit kalacak

Ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ve yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan döneminin de ilk faiz kararı olacak 2024'ün ikinci faiz kararı yarın açıklanacak. TCMB'nin faiz kararına saatler kala, yabancı uzmanlar beklentilerini açıkladı. Birçok uzman, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılmasını beklediğini açıkladı.

TCMB ocak ayında 2024 yılının ilk faiz kararını açıklamış ve politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını da açıklamıştı. Şimdi ise gözler Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına çevrildi.

AA FİNANS'TAN FAİZ BEKLENTİ ANKETİ

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın faiz beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını beklediğini dile getirdi.

REUTERS VE BLOOMBERGHT: FAİZ SABİT KALACAK

Reuters'in Merkez Bankası'nın Şubat 2024 faiz kararına ilişkin anketine ise 11 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'te sabit kalacağını tahmin etti. Öte yandan BloombergHT'nin anketine katılan ekonomistler de faizin yüzde 45'te sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

"YÜZDE 45'TE SABİT KALACAK"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu. Drimal ayrıca dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

"TÜRK PİYASALARI YABANCI PARA AKIŞI ÇEKEBİLİR"

Drimal, "Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜVENCE ARAYABİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu. Karahan'ın "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak." sözlerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NDA FATİH KARAHAN DÖNEMİ

Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atanmıştı. Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklamış ve "Enflasyonda 2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor." ifadelerini kullanmıştı.