Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Yarın Açıklanacak: Ekonomistler Yüzde 19.25'e Çıkabileceği Görüşünde - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Yarın Açıklanacak: Ekonomistler Yüzde 19.25'e Çıkabileceği Görüşünde

21.06.2023 08:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarabileceği görüşünde birleşiyor. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarılabileceği görüşünde birleşiyor.

ARTIŞ KONUSUNDA BİRLEŞTİLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİZİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

YENİ BAŞKAN ERKAN'IN İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Yarın Açıklanacak: Ekonomistler Yüzde 19.25'e Çıkabileceği Görüşünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Yarın Açıklanacak: Ekonomistler Yüzde 19.25'e Çıkabileceği Görüşünde - Son Dakika
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