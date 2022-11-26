Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek

26.11.2022 18:54

Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirmesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara seslendi. Faizlerin bundan sonra böyle devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum. Gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız." dedi.

Konya'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 9'a indirmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun da düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Bundan sonra da bu böyle de devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek bizim için önce faizdi. Faizi tek haneye indirdik.

YATIRIMCILARA SESLENDİ

Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum. Gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız."

MERKEZ BANKASI'NDAN SERİ FAİZ İNDİRİMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında ise uzun bir süre faizi sabit tutan Merkez, ilk hamlesini ise ağustos ayında yapmıştı. Ağustos ve eylülde 100'er baz puanlık, ekim ve kasımda ise 150 baz puanlık indirime gidilerek faiz yüzde 9 indi.

YORUMLAR
500

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek
18:16 Pençe Kılıç şehitleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "operasyonlar devam edecek" sinyali: Kanları yerde kalmayacak
18:05 Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti
17:40 Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu
17:34 Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi
17:32 Kayserispor'dan Şenol Güneş'in Onur Bulut hakkındaki sözlerine tepki: Bu açıklama sorunlu ve hukuka aykırıdır
17:00 Ebrar Karakurt, eski halini "ben güzelmişim" notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi
16:59 Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır hekimlik görevinde bulunan sahtekar, o ismin akrabası çıktı
16:53 Fatih'te esnaf ile bina sakini arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: 2 kişi bıçaklanarak yaralandı
16:53 Düzce'de yaşanan deprem sonucu binada mahsur kalan muhabbet kuşu, 3 gün sonra kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 19:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement