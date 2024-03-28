Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 22 Mart ile biten haftada Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azalarak 123 milyar 844 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri ise 4 milyar 210 milyon dolarlık azalışla 70 milyar 681 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 157 milyon dolar artarak 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

28.03.2024 15:01
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Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azalarak, 123 milyar 844 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Mart haftasında 157 milyon dolar artarak 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azaldı - Son Dakika

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