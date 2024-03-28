Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azaldı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azalarak, 123 milyar 844 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Mart haftasında 157 milyon dolar artarak 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL