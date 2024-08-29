Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 502 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 502 milyon dolar azalarak, 150 milyar 413 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 146 milyon dolardan 90 milyar 715 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Ağustos haftasında 929 milyon dolar artarak 58 milyar 769 milyon dolardan 59 milyar 698 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL