Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 502 milyon dolar azaldı. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 146 milyon dolardan 90 milyar 715 milyon dolara indi.

29.08.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 502 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 502 milyon dolar azalarak, 150 milyar 413 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 146 milyon dolardan 90 milyar 715 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Ağustos haftasında 929 milyon dolar artarak 58 milyar 769 milyon dolardan 59 milyar 698 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
00:17 Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 16:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement