Merkez Bankası Para Politikasını Sıkılaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını belirtti. Uraloğlu, 2053 yılına kadar yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, ulaştırma ve iletişim alanında 272 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayarak, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebildiğini ve bu ülkelerdeki ticaret potansiyelini değerlendirdi. Uraloğlu, ayrıca yapılan ve planlanan altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi.