Merkez Bankası Para Politikasını Sıkılaştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikasını Sıkılaştırdı

Merkez Bankası, sıkı para politikasını desteklemek amacıyla yeni ilave sıkılaşma adımlarını açıkladı. İhtiyaç kredilerindeki aylık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2'ye, Türk lirası ticari krediler için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye indirildi. Ayrıca, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamayı güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

06.03.2024 01:17
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Merkez Bankası (MB) sıkı para politikasını destekleyici yeni ilave sıkılaşma adımlarını açıkladı. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, Türk lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi.

MB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni ilave sıkılaşma adımlarını açıkladı. Açıklamada, "Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir" denildi.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik, çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığını vurgulandı. Açıklamanın devamında " İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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