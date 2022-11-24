Merkez Bankası faiz kararı metninde dikkat çeken ayrıntı: Faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararı metninde dikkat çeken ayrıntı: Faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir

24.11.2022 16:26

Merkez Bankası bu ay da politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'ten yüzde 9'a düşürdü. Karar metninde yer alan, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" sözleri ise dikkatlerden açmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin tek hanelere ineceği sinyalini vererek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız" demişti.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi. Kara metninde, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

EKİM AYINDA DA BENZER İFADELER VARDI

Ekim ayında faizlerin yüzde 12'den 10.5'e çekildiği toplantıda, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" açıklamalarına yer verilmişti.

2 YIL SONRA FAİZ TEK HANEYE İNDİ

Öte yandan politika faizi Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

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TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı metninde dikkat çeken ayrıntı: Faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir - Son Dakika


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