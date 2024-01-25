Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45\'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasaların beklediği yılın ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yapılan PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 250 baz puanlık artış yapıldı. Böylece politika faizi yüzde 42,5'tan yüzde 45 seviyesine yükseldi.

SON 8 AYDA 3 BİN 650 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILDI

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ayında 250 olmak üzere son 7 toplantıda toplam 3 bin 400 baz puan faiz artırmıştı. Ocak ayındaki yılın ilk faiz kararı ile birlikte son 8 toplantıda politika faizinde toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış sağlandı.

Toplantıdan sonra PPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

"KURUL, ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDA BAŞLAYAN SINIRLI İYİLEŞMENİN DEVAM ETTİĞİNİ DEĞERLENDİRMEKTEDİR"

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

"KURUL, PARASAL SIKILAŞTIRMANIN GECİKMELİ ETKİLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, DEZENFLASYONUN TESİSİ İÇİN GEREKLİ PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDIĞINI VE BU DÜZEYİN GEREKTİĞİ MÜDDETÇE SÜRDÜRÜLECEĞİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİR"

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

"KURUL, ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ GERİLETECEK VE ORTA VADEDE YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK PARASAL VE FİNANSAL KOŞULLARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makro ihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."