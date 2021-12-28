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Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu

28.12.2021 11:50

Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda tartışma konusu haline getirilen rezervlerle ilgili resmi rakamları verdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre resmi rezerv varlıkları, geçen aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolara ulaştı.

Türk ekonomisindeki dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Merkez Bankası tarafından, Kasım 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu.

REZERV VARLIKLARI 125,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,8 yükselerek 78,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 39,3 milyar dolar oldu.

24,5 MİLYAR DOLARI ANAPARA, 5,6 MİLYAR DOLARI FAİZ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda bir önceki aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 24,5 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

27,3 MİLYAR DOLARI VADELİ

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 27,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 56,1 milyar dolar oldu.

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Merkez Bankası, Döviz, dolar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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