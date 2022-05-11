Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar oldu

11.05.2022 14:36
Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azalışla 65 milyar 398 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan'da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolardan 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200???????113.144
25.03.202242.39965.638108.037
01.04.202242.10466.857108.961
08.04.202242.19567.718109.913
15.04.202243.26069.037112.297
22.04.202242.82066.096108.916
29.04.202241.46765.398106.865

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar oldu - Son Dakika


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