Merkez Bankası rezervleri 109,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 94 milyon dolar artışla 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ocak'ta 70 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 171 milyon dolar artarak 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 265 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolardan 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):