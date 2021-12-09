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Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi

09.12.2021 17:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası döviz kurundaki aşırı oynaklık sebebiyle geçtiğimiz hafta doğrudan dolar satışı yapmıştı ancak ne kadar satış yaptığına dair bir açıklama yapılmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 26 Kasım'da 87 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 2,1 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 120 milyon dolar azalışla 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası, Aralık, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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