Merkez Bankası rezervlerinde artış

Ekonomi

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

DOLAR VE ALTIN REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Bankanın brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi. Böylece bankanın toplam rezervlerinde 3 milyar 745 milyon dolarlık artış yaşandı.