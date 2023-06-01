Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı

01.06.2023 17:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 306 milyon dolar azalışla 56 milyar 519 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs'ta 58 milyar 825 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 826 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 98,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 132 milyon dolar azalışla 101 milyar 590 milyon dolardan 98 milyar 458 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):


Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:26 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:14 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:14 Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler
17:09 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:12 TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok
17:12 Sosyal medya yıkılıyor! Erden Timur'un görüştüğü futbolcu taraftarı havalara uçurdu
17:11 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor! Newcastle United, Karius için kararını verdi
17:11 Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı
17:10 Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 17:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement