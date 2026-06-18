Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azalarak, 152 milyar 81 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 254 milyon dolardan 53 milyar 124 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 6 milyar 213 milyon dolar azalarak 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara indi. - İSTANBUL